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Кабмин увеличил наказания за нарушения земельного законодательства
08:37 10.09.2020 |
Кабинет министров Украины увеличил наказания для нарушителей земельного законодательства, а именно: за самовольное занятие участков, использование земельных участков не по назначению, за снятие грунтового покрытия без специального разрешения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушения земельного законодательства экономически невыгодным", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Тараса Высоцкого.
По его словам, на сегодня некоторые сельхозпроизводители нарушают порядок использования земельных участков - возделывают пастбища и самовольно захватывают государственные земли. При этом действующий расчет убытков, причиненных государству, не превышает доходов от использования земель.
Сообщается, что реализация соответствующего постановления правительства будет способствовать уменьшению количества правонарушений в сфере охраны и использования земель, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты от уплаты платежей за землю.
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