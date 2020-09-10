Кабмин увеличил наказания за нарушения земельного законодательства

Кабинет министров Украины увеличил наказания для нарушителей земельного законодательства, а именно: за самовольное занятие участков, использование земельных участков не по назначению, за снятие грунтового покрытия без специального разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушения земельного законодательства экономически невыгодным", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Тараса Высоцкого.

По его словам, на сегодня некоторые сельхозпроизводители нарушают порядок использования земельных участков - возделывают пастбища и самовольно захватывают государственные земли. При этом действующий расчет убытков, причиненных государству, не превышает доходов от использования земель.

Сообщается, что реализация соответствующего постановления правительства будет способствовать уменьшению количества правонарушений в сфере охраны и использования земель, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты от уплаты платежей за землю.