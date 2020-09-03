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Средняя зарплата в агросекторе выросла до 10 тысяч гривень - Госстат
09:30 03.09.2020 |
Средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в июле текущего года выросла на 11,2% по сравнению с апрелем - до 10 тыс. 478 грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве в июле выросла на 11,1% - до 10 тыс. 512 грн.
При этом с начала 2020 года зарплата в агросекторе в целом выросла на 22,6% - с 8542 грн в январе, в сельском хозяйстве - также на 22,6%, с 8570 грн.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2020 года выросла по сравнению с июлем 2019 года на 7,6% - до 11 804 грн.
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