Средняя зарплата в агросекторе выросла до 10 тысяч гривень - Госстат

Средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в июле текущего года выросла на 11,2% по сравнению с апрелем - до 10 тыс. 478 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве в июле выросла на 11,1% - до 10 тыс. 512 грн.

При этом с начала 2020 года зарплата в агросекторе в целом выросла на 22,6% - с 8542 грн в январе, в сельском хозяйстве - также на 22,6%, с 8570 грн.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2020 года выросла по сравнению с июлем 2019 года на 7,6% - до 11 804 грн.