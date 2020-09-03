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Кабмин упростил доступ аграриям к удешевлению кредитов
09:28 03.09.2020 |
Кабинет министров упростил доступ сельхозпроизводителей к программе удешевления кредитов, расширив круг получателей государственной помощи.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
В частности, субъекты АПК смогут получить удешевление кредитов в нескольких банках, а программой смогут воспользоваться также предприятия, которые занимаются переработкой сельхозпродукции. Также Кабмин упростил предоставление финансовой помощи по частичному возмещению стоимости построенных и реконструированных объектов для хранения и переработки плодово-ягодной продукции, винограда и хмеля.
"Все эти изменения направлены на то, чтобы малый и средний бизнес получил еще больший доступ к финансовым ресурсам и чтобы у нас развивалась перерабатывающая отрасль", - приводятся в сообщении слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2020 год заложено 4 миллиарда гривень на поддержку сельхозпроизводителей. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрены на программу частичной компенсации процентов по кредитам.
По состоянию на 26 августа правительство выплатило около 323 миллиона гривень компенсации по кредитам в сельском хозяйстве.
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