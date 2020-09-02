Вегетарианцам следует быть осторожными при покупке сезонных овощей и фруктов - эксперт

Многие люди, начавшие практиковать вегетарианство, рискуют получить негативный опыт при употреблении в пищу некачественных сезонных фруктов и овощей, считает эксперт в сфере питания, автор оздоровительных методик Вероника Vero.

"В моей практике часто были случаи, когда я ощущала наличие нитратов в сезонных фруктах. Так как у вегетарианца зачастую обостряется вкусовое восприятие потребляемой пищи, при употреблении нитратной пищи такой человек может проявлять более резкую реакцию, чем обычный "всеядный", - пояснила Вероника.

После длительного очищения организма, по мнению Вероники, любое употребление загрязненной пищи чревато как минимум аллергической реакцией, а как максимум, серьезным отравлением. Это связано с перестройкой метаболических процессов в организме вегетарианца.

"Организм человека, употребляющего животную пищу наряду с растительной, может годами откладывать шлаки, но в итоге возникает цирроз печени или другое серьезное заболевание. Что касается вегетарианца, то реакция организма наступает сразу, так как шлаки не откладываются", - пояснила Vero в передаче о здоровом питании на ютуб-канале "Клуб экспертов".

По мнению эксперта, людям решившим практиковать вегетарианский образ жизни, необходимо прежде всего самосовершенствоваться, и заниматься самообразованием, так как изучение правильных методик питания является одной из важнейших задач для человека, решившего отказаться от употребления мяса.

Вероника Vero - практикующая вегетарианка, эксперт по здоровому питанию, прошла более 8 лет обучения в научно-исследовательском центре. Автор нескольких методик, семинаров, ретритов по гармонизации физики, психики, энергетики человека.

Полное видео смотрите на канале "Клуб экспертов".





Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=56LW07Sug5Q&t







