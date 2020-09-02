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При производстве продуктов в первую очередь учитывается их себестоимость – ученый
12:04 02.09.2020 |
"Если мы говорим об однообразном питании животных на фермах, о различных химических добавках, то это делается не для того, чтобы отравить потребителей. Такой цели никто не ставит. Цель другая - снизить себестоимость и добиться того, чтобы продукцию можно было хранить очень долго", - считает Морозов.
В своем комментарии ютуб-каналу "Клуб экспертов" ученый также отметил, что эти правила действуют для всех категорий продуктов, как мясомолочных, так и вегетарианских.
"Проблема наличия химических добавок и чужеродных соединений, которые могли попасть в продукты как во время выращивания животного/растения, так и во время обработки продуктов, на сегодня очень актуальна. Натуральное разливное вино, к примеру, можно хранить всего три дня, после чего в нем появляются дрожжи. Если же оно хранится очень долго, то уже за счет дополнительных химических компонентов", - отметил биолог.
Для того, чтобы убедиться в чистоте потребляемых продуктов, по мнению Морозова, необходимо точно знать те бренды, которые имеют сертификаты об изготовлении продукции без вредных добавок. На сегодняшний день это довольно легко проверить пользователям интернета.
Полное видео смотрите на канале "Клуб экспертов".
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=56LW07Sug5Q&t
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