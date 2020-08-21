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Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2020 года сократилось на 11,2%
09:00 21.08.2020 |
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 15,3%, а хозяйства населения - на 4,2%.
Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 15,7%, производство животноводческой продукции - сократилось на 2,5% по сравнению с январем-июлем 2019 года.
В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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