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В УЗА обеспокоены перспективой реорганизации Госпотребслужбы
15:58 20.08.2020 |
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить принятия решения о реорганизации Госпродпотребслужбы посреди зернового маркетингового сезона, поскольку это может создать препятствия аграрному экспорту.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс - служба УЗА.
"За шесть лет работы Госпродпотребслужба продемонстрировала институциональную способность и важность этого госоргана, зарекомендовала себя как государственный орган, который способствует развитию зерновой отрасли и экспорта украинского зерна. <...> Благодаря усилиям Госпродпотребслужбы, в частности, стал возможным отечественный экспорт во Вьетнам, Индонезию, Египет, Китай и другие страны, с которыми Украина ищет понимания в вопросах нетарифных барьеров ", - отмечается в сообщении.
Также речь идет о репутации Украины как надежного партнера в международной торговле зерном.
"Реорганизация Госпродпотребслужбы в период «горячего» сезона даст негативный сигнал на внешние рынки, о нежелательных последствиях которого специалисты могут только догадываться. Как известно, недавно началась осенняя посевная кампания, а с 1 июля начался новый маркетинговый год для экспортеров зерна. Реорганизация или ликвидация Госпродпотребслужбы во время маркетингового сезона может иметь крайне негативные последствия - срыв посевной кампании и остановку экспорта зерна ", - считают в Ассоциации.
По мнению УЗА, любые попытки реорганизации или ликвидации Госпродпотребслужбы вызовут панику на аграрном рынке и создадут существенные препятствия для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, это "приведет к уменьшению валютных поступлений в страну, негативно повлияет на валютный курс и стабильность национальной валюты, как и финансовой системы в целом".
Аграрный экспорт, напомнили в Ассоциации, обеспечивает Украине более 40% валютных поступлений ежегодно.
"Мы уверенно движемся к показателю производства в 100 млн тонн зерновых и масличных культур и 70 млн тонн экспорта до 2022 года", - отмечают в УЗА.
Ассоциация призвала другие профессиональные и отраслевые ассоциации обратиться к правительству с просьбой отложить реорганизацию Госпродпотребслужбы, чтобы не допустить "крайне ужасных последствий для аграрного сектора Украины".
Как сообщалось, созданная в сентябре 2014 года Госпродпотребслужба реализует государственную политику в области ветеринарной медицины, сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, карантина и защиты растений. Также служба осуществляет функции государственного надзора (контроля) за качеством зерна и продуктов его переработки, соблюдением мер биологической и генетической безопасности, радиационного контроля сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) - это объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции. В 2019 году Украина экспортировала зерновых на 9,6 млрд долл.
Вчера СМИ сообщили, что Кабинет Министров намерен реорганизовать Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и создать Государственную службу по контролю заболеваний в Украине; подготовлен соответствующий проект постановления правительства.
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