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Минэкономики и участники зернового рынка согласовали предельные объемы экспорта пшеницы
08:22 18.08.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с участниками рынка зерна - аграрными ассоциациями, производителями, переработчиками и экспортерами - подписали приложение к зерновому Меморандуму и таким образом согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году. Согласно приложению, согласовано следующие экспортные цифры - 17,5 млрд тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млрд тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата, прогнозные балансы на рынке зерна могут быть пересмотрены подписавшими Меморандум в 4-м квартале.
Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.
Добавим, что зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.
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