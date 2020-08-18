Минэкономики и участники зернового рынка согласовали предельные объемы экспорта пшеницы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с участниками рынка зерна - аграрными ассоциациями, производителями, переработчиками и экспортерами - подписали приложение к зерновому Меморандуму и таким образом согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году. Согласно приложению, согласовано следующие экспортные цифры - 17,5 млрд тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млрд тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата, прогнозные балансы на рынке зерна могут быть пересмотрены подписавшими Меморандум в 4-м квартале.

Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

Добавим, что зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.