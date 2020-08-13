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Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы и кукурузы в Украине
17:51 13.08.2020 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая пшеницы в Украине на 0,5 миллиона тонн - до 27 миллионов тонн, кукурузы - также на 0,5 миллиона тонн, до 39,5 миллиона тонн.
Об этом говорится в августовском отчете USDA.
Отмечается, что USDA повысило прогноз урожая, основываясь на окончательных данных о посевных площадях, опубликованных Государственной службой статистики Украины, а также на информации об улучшении погодных условий.
"В последнее время благоприятная для кукурузы погода наблюдалась в восточной и центральной Украине. Условия выращивания улучшаются по мере продвижения с юга на север. Ожидается, что урожайность будет второй по величине за всю историю с предыдущим рекордом в 7,84 тонны/га в сезоне 2018 года", - сказано в отчете.
По прогнозу USDA, экспорт пшеницы из Украины в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) может составить 18 миллионов тонн (+0,5 миллиона тонн по сравнению с июльским прогнозом), а кукурузы - 33,5 миллиона тонн (+0,5 миллиона тонн).
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