Кабмин разрешил ввозить в Украину племенной скот без уплаты НДС

Кабинет министров разрешил сельхозтоваропроизводителям ввозить чистопородных племенных животных на территорию Украины без уплаты налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона правительство одобрило на заседании.

Согласно пояснительной записке, налоговая льгота распространяется на всех субъектов хозяйствования и позволяет без уплаты НДС ввозить на территорию Украины чистопородных племенных коней, нетелей, коров, свиней, овец, а также семенной материал сельскохозяйственных животных.

Специальные условия импорта животных

* В октябре 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление о специальных условиях импорта живых животных и кормов, согласно которому главный ветеринарный инспектор в случае выявления риска будет иметь право блокировать ввоз продукции на 72 часа.

* В апреле 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило новые требования к импорту в Украину живых животных, пищевых продуктов животного происхождения, а также кормов и побочных продуктов животного происхождения.

* В частности, приказ предусматривал разрешение импортировать животных или продукцию из зон или компартментов, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных. Кроме того, приказом сокращено количество диагностических исследований по живым животным, которые должны проводится на территории страны-экспортера.

* С 24 ноября 2019 года вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия, который упростил ввоз животных на территорию государства.