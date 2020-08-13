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Кабмин утвердил программу реформирования спиртовой отрасли
08:02 13.08.2020 |
Кабинет Министров принял проект постановления "Об утверждении Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы".
Как передает Укринформ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Фейсбуке.
Программа направлена на создание условий для совершенствования государственной политики развития спиртовой отрасли и смежных отраслей, реформирование и приватизацию предприятий спиртовой и ликеро-водочной отрасли, противодействие "теневом" рынке спирта и алкогольных напитков, формирование условий для становления в Украине конкурентного рынка этилового спирта.
Как сообщал Укринформ, Фонд государственного имущества заявил о готовности начать процесс приватизации 41 объекта, входящих в ГП "Укрспирт".
С 1 июля 2020 года вступил в силу закон, которым отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Согласно закону, лица, которые приобрели имущество ГП "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, обязаны до 1 июля 2021года сохранить виды деятельности и не менее 70% процентов того производственного персонала, который был на 1 января этого года.
До 1 июля следующего года производство спирта будет осуществляться в Украине исключительно на государственных и приватизированных предприятиях. После этой даты можно будет вводить в эксплуатацию. Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов достигают почти 2,5 млрд грн.
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