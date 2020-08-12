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В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва
08:15 12.08.2020 |
В Киеве задержали организатора схемы хищения имущества одного из предприятий Госрезерва.
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Укринформ.
"Правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1000000 гривень неправомерной выгоды. Подозреваемый требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия", - говорится в сообщении.
Поэтому следователи ГУ Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора и оперативного сопровождения СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины.
Установили, что советник директора одного из госпредприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.
Уточняется, что за 1 млн грн взятки злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение на склады госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн, но при этом пшеница на склад так и не поступила.
Впоследствии частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы.
Как отмечается, таким образом злоумышленник должен предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, которая принадлежит государству и сохраняется на этом госпредприятии, на общую сумму около 8 миллионов гривень.
Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал Укринформ, на трех предприятиях Госрезерва было обнаружено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации. В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом - почти 20 тысяч тонн, на третьем - 112 тысяч тонн.
Следователи СБУ открыли уголовное производство.
Советник министра внутренних дел Михаил Апостол отметил, что ранее полиция не имела оснований проверять, имеются ли в Госрезерве 150 тысяч тонн зерна, недостаток которого обнаружил аудит, потому что предыдущие проверки показывали, что в системе все хорошо.
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