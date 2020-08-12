Минэкономразвития представило программы поддержки агросектора на 2021-2023 годы

На следующие три года Минэкономики подготовило ряд программ поддержки агросектора, в частности поддержку мер по АПК, поддержку фермерства и картофелеводства. Об этом заявил во время открытия выставки Agro 2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Согласно бюджетному законодательству на поддержку агросектора может направляться до 1% ВВП. Наш расчет представлен по максимуму и мы будем его активно прорабатывать с ВРУ и бюджетным комитетом. С тех программ, которые здесь есть, некоторые продолжаются с прошлого года, некоторые будут предложены новые" - сказал Петрашко, представляя программы на 2021-2023 годы.

Так, предусматривается следующее финансирование программ:

▪️ финансовая поддержка мероприятий в АПК на 2021-2023 годы - 2253 млн грн, 2138 млн грн, 2166 млн грн соответственно;

▪️ поддержка производства нишевых культур на 2021-2023 годы - 295 млн грн ежегодно;

▪️ поддержка фермерства на 2021-2023 годы - 727 млн грн, 772 млн грн, 943 млн грн соответственно;

Кроме того, предусматривается выделение средств на поддержку картофелеводства, животноводства и частичной компенсации с/х техники. Все направления поддержки на 2021-2023 годы обойдутся в 8442 млн грн, 8480 млн грн и 8988 млн грн соответственно.

Напомним, по информации Минэкономики, пока государство по программе компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства уже направило 716 млн грн для почти 1,5 тыс. аграриев.