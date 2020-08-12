Финансовые новости
- |
- 12.08.20
- |
- 09:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компенсации аграриям за отечественную сельхозтехнику в этом году превысили 700 млн грн - Петрашко
08:06 12.08.2020 |
На данный момент государство по программе компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства уже направила 716 млн грн для почти 1,5 тыс. аграриев. Об этом заявил во время открытия выставки Agro 2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.
"Программа компенсации стоимости СХТ и оборудования отечественного производства. На данный момент уже профинансировано 716 млн грн, это последние цифры. Остаток средств - 284 млн грн", - сказал Петрашко.
По его словам, перераспределение средств будут рассматривать в случае, если такая необходимость будет.
"По количеству - 1481 производитель получил компенсацию, из них 765 фермерских хозяйств и 716 других сельскохозяйственных производителей. Количество единиц техники, профинансированных, это 13 719. Это хорошие показатели. Мы намерены продолжать активно эту программу в следующем году", - добавил Петрашко.
Напомним, как сообщали в Минэкономики, в 2020 году сохранено государственную поддержку АПК для дальнейшего стимулирования отрасли и достижения социально-экономического эффекта. В частности, в бюджете заложено расходы в сумме в 4 млрд грн по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация стоимости с/х техники и компенсация процентов кредитов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
|Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко
|Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
|Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Повысить «минималку» на 40% вполне реально - глава налоговой
|Перевалка грузов в украинских портах выросла с начала года на 7%
|ОАСК открыл производство в деле по иску о некомпетентности НКРЭКУ
|Зеленский подписал закон о налоговых льготах для производителей сериалов
|Нефть дорожает 12 августа на фоне данных API о снижении запасов в США
|Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о спецпошлинах на нефтепродукты РФ
Это интересно
|Forbes рассказал, кто больше всех заработал на видео в TikTok
|Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
|Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд
|Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции
|Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех