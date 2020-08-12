Компенсации аграриям за отечественную сельхозтехнику в этом году превысили 700 млн грн - Петрашко

На данный момент государство по программе компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства уже направила 716 млн грн для почти 1,5 тыс. аграриев. Об этом заявил во время открытия выставки Agro 2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Программа компенсации стоимости СХТ и оборудования отечественного производства. На данный момент уже профинансировано 716 млн грн, это последние цифры. Остаток средств - 284 млн грн", - сказал Петрашко.

По его словам, перераспределение средств будут рассматривать в случае, если такая необходимость будет.

"По количеству - 1481 производитель получил компенсацию, из них 765 фермерских хозяйств и 716 других сельскохозяйственных производителей. Количество единиц техники, профинансированных, это 13 719. Это хорошие показатели. Мы намерены продолжать активно эту программу в следующем году", - добавил Петрашко.

Напомним, как сообщали в Минэкономики, в 2020 году сохранено государственную поддержку АПК для дальнейшего стимулирования отрасли и достижения социально-экономического эффекта. В частности, в бюджете заложено расходы в сумме в 4 млрд грн по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация стоимости с/х техники и компенсация процентов кредитов.