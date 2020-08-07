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Сельхозпроизводство в Украине упало почти на 20%
07:59 07.08.2020 |
Производство продукции сельского хозяйства в Украине за первое полугодие 2020 года сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствует обзор экономической активности за первое полугодие Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как указано в обзоре, производство растениеводческой продукции сократилось на 56,8%, а животноводческой - на 2,2%.
Отмечается, что, в частности, в июне произошло значительное сокращение объемов производства сельхозпродукции - на 40,6% в годовом выражении.
Среди основных причин сокращения продукции растениеводства Минэкономики называет уменьшение спроса на продукцию агропромышленного комплекса в странах-торговых партнерах из-за карантина, а также низкую урожайность большинства с/х культур по сравнению с прошлым годом. Сокращение продукции животноводства объясняется высокой затратностью выращивания крупного рогатого скота, а также адаптацией предприятий к новым условиям хозяйствования (в частности, производителей мяса птицы).
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