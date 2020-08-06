Хомутынник решил избавиться от аграрного бизнеса

Руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", основатель сети пекарен "Волконский", инвестор (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика) Александр Гарез намерен купить через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (Абу-Даби, ОАЭ) 13 агроактивов украинского бизнесмена, экс-народного депутата Виталия Хомутынника в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), соответствующее разрешение ведомство может предоставить физическому лицу-гражданину Франции через Agartha Fund L.P. на приобретение доли в ООО "Каскадагро" (Киев), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Кроме того, АМКУ может дать разрешение на покупку долей ЧСП Агрофирма "Видродження", ЧП "Сосницкие Аграрные Инвестиции", ЧП "Червонянские Аграрные Инвестиции", СООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Агродмитриевское", ООО "Украина", ЧП "Коропские Аграрные Инвестиции" " (все - Черниговская обл.) и ООО "Агро-Полис", ЧП "Червонослободское-2", ЧП "Засулля-5", ЧСП "Агросвит" (все - Сумская обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Хомутынник.

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