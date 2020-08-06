Мировые цены на продовольствие в июле выросли второй месяц подряд

Мировые цены на продовольствие в июле 2020 года выросли второй месяц подряд, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Так, индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам июля составил 94,2 пункта, что на 1,1 пункта, или 1,2% выше июньского уровня. "Движение цен шло по июньскому сценарию: цены на растительные масла, молочную продукцию и сахар выросли на фоне снижения котировок на рынках мяса, а значение индекса цен на зерновые в целом сохранилось на неизменном уровне", - отмечает организация.

Индекс цен на молочную продукцию в июле составил 101,8 пункта, что на 3,5 пункта (3,5%) выше июньского уровня. Отмечается, что в отчетном месяце было зафиксировано увеличение котировок всех входящих в данный индекс видов молочной продукции. Индекс цен на растительные масла за отчетный месяц вырос на 6,6 пункта (или 7,6%) от уровня прошлого месяца, до 93,2 пункта. Это самый высокий показателем за последние пять месяцев, как отмечает FAO.

Индекс цен на сахар в июле составил 76 пунктов, что почти на 1 пункт (1,4%) выше уровня июня. Индекс цен на зерновые в июле практически не изменился и составил 96,9 пункта. "Что касается основных зерновых культур, то котировки пшеницы по сравнению с прошлым месяцем практически не изменились, при этом цены на сорго и кукурузу резко выросли, а на рис - снизились", - поясняет организация.

Индекс цен на мясную продукцию в июле составил 93 пункта, что на 1,7 пункта (или 1,8%) ниже июньского показателя. Отмечается, что котировки мяса птицы несколько восстановились после продолжавшегося пять месяцев подряд снижения, что в значительной степени обусловлено сокращением объемов производства в Бразилии.