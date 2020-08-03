Минфин выдал лицензии на производство спирта частным заводам

Министерство финансов Украины в рамках процесса демонополизации спиртовой отрасли выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Рынок спирта в Украине изменился. Уже месяц, с 1 июля, ГП "Укрспирт" - больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам", - написал он.

При этом он не уточнил, какие именно заводы получили разрешение производить спирт в Украине.

Блескун отметил, что это внесет некоторые изменения в работу самого госпредприятия.

"В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо, и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", - написал он.

Также Блескун подчеркнул необходимость скорейшей приватизации объектов (производственных площадок) "Укрспирта".

"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", - написал он.