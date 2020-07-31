Украина фиксирует спад экспорта зерновых

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировали 2,33 млн тонн зерна, что на 1,12 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 1,19 млн тонн, ячменя - 714 тыс. тонн, кукурузы - 424 тыс. тонн, ржи - 0,2 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 17 тыс. тонн, что на 8,7 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных - 20 миллионов тонн.

По состоянию на 24 июля 2020 года украинские аграрии собрали более 20 миллионов тонн зерна нового урожая.