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В Украине уже собрали 20,6 миллиона тонн зерна
19:44 24.07.2020 |
В Украине на 23 июля собрано 20,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"По состоянию на 23 июля украинские сельхозпроизводители уже собрали 20,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 млн га (38% к прогнозу). В целом аграрии собрали 21,9 млн тонн зерновых, зернобобовых культур и рапса (+ 7 млн тонн за неделю) с площади 6,3 млн га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разрезе культур намолочено пшеницы - 12,8 млн тонн с площади 3,5 млн га (53%); ячменя - 6,4 млн тонн с площади 1,7 млн га (75%); гороха - 385 тыс. тонн с площади 173 тыс. га (74%).
Кроме того, рапса собрано 1,2 млн тонн с площади 623 тыс. га (55%).
По валовому сбору от начала жатвы среди областей лидируют Днепропетровская обл. (2,7 млн тонн с площади 787 тыс. га (+ 761 тыс. тонн за неделю); Запорожская обл. (2,7 млн тонн с площади 776 тыс. га (+ 572 тыс. тонн за неделю); Херсонская обл. (2,5 млн тонн с площади 823 тыс. га (+ 532 тыс. тонн за неделю); Николаевская обл. (2,5 млн тонн с площади 844 тыс. га (+ 205 тыс. тонн за неделю); Донецкая обл. (2,2 млн тонн с площади 596 тыс. га (+ 1,2 млн тонн за неделю).
Как сообщал Укринформ, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай 2020/2021 МГ на уровне прошлогоднего - объемом 98 млн тонн. При этом, экспорт зерновых и масличных может увеличиться с 57,2 млн тонн до 58,5 млн тонн.
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