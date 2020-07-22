В Украине обнаружили 10 тысяч гектаров земли, которую обрабатывают незаконно

В Госгеокадастре выявили незаконное использование свыше 10 тыс. га земель, которые подчинены Министерству обороны.

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, сообщила пресс-служба Госгеокадастра.

«Госгеокадастр обнаружил незаконное использование более 10 тысяч гектаров земель обороны. И это в рамках только одного объекта Министерства обороны Украины. Речь о полигоне «Широкий лан», земли которого отводились для размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины, а по факту используются предпринимателями для выращивания сои, подсолнечника и зерновых культур», - отметил Лещенко.

Он рассказал, что это первые результаты создания раздела земель Министерства обороны на кадастровой карте, который сделали с целью избежания случаев нецелевого использования и отчуждения этих земель.

Председатель Госгеокадастра подчеркнул, что у ведомства есть все технические возможности фактически в режиме онлайн отслеживать, что происходит на украинских полях, и выявлять факты незаконного возделывания земель.

Так выяснилось, что треть полигона используется не по назначению. Ведение сельского хозяйства на полигонах Вооруженных сил Украины законом не допускается. Установленные убытки от нецелевого использования этой земли, по данным Лещенко, составляют 200 млн грн.

Как сообщалось, по данным председателя Госгеокадастра, в незаконном возделывании находится около 12 млн га земли в Украине.