За І полугодие реализация зерновых и масличных существенно уменьшилась

За январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года реализация зерновых и зернобобовых культур уменьшилась на 4,5%, масличных - на 10,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За январь-июнь 2020 года сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения реализовали 15,60 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В том числе было реализовано 3,55 млн тонн пшеницы (на 16,7% больше); 10,73 млн тонн кукурузы на зерно (на 12,8% меньше); 1,03 млн тонн ячменя (на 60,7% больше); 33,1 тыс. тонн ржи (на 11,2% меньше).

Также за указанный период было реализовано почти 4,84 млн тонн семян масличных культур (на 10,6% меньше, чем за январь-июнь 2019 года). В том числе было реализовано 1,13 млн тонн бобов сои (на 28,4% меньше); 37,6 тыс. тонн рапса (на 74,1% меньше); 3,66 млн тонн подсолнечника (на 0,5% меньше).

Картофеля за шесть месяцев 2020 года было реализовано 91,3 тыс. тонн (на 2,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года); овощных культур - 147,7 тыс. тонн (на 13,5% больше); плодовых и ягодных - 62,0 тыс. тонн (на 41,7% меньше).

Как сообщалось, согласно данным Госстата, за январь-июнь 2019 года было реализовано 16,33 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года); 5,41 млн тонн семян масличных культур (на 30,5% больше).