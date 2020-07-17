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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дешевых арбузов в этом году не будет - прогноз

07:58 17.07.2020 |

Новости АПК

 

На сегодняшний день цены на арбузы на украинском рынке гораздо выше, чем были в середине июля 2019 года.

Об этом сообщает EastFruit.

Фермеры пытаются снизить цену

С начала июля украинские фермеры снизили цену на арбузы в среднем на 42%. Корректировать цены в сторону снижения они вынуждены под давлением сезонного увеличения предложения, тогда как спрос как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортеров остается довольно сдержанным.

В сложившейся ситуации производители уже сегодня готовы вести отгрузки арбуза по цене 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг).

Дороже, чем в прошлом году

Тем не менее, несмотря на довольно резкое удешевление, цена на арбузы в Украине по состоянию на 16 июля в среднем все еще на 31% выше, чем в аналогичный прошлогодний период.

По мнению операторов рынка, вести продажи по таким ценам фермерам удается за счет довольно заметного снижения производства арбузов в стране. Кроме того, производители были вынуждены пересеивать средние и поздние сорта арбузов, поскольку насаждения пострадали из-за града.

Что будет осенью

Издание ArgoPortal сообщает, что весна 2020 года была сложной для производителей арбузов.

Урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями; а цены на арбузы в 2020 году будут до 20% выше, чем годом ранее.

Цены овощи и фрукты: какие были прогнозы

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидается, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

15 июля 2020 стало известно о том, что 60% нового урожая яблок пропало из-за холодной весны и затянувшихся дождей. По прогнозам экспертов, и без того высокие цены на украинские яблоки, к осени поднимутся еще выше.

 

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