Украина обновила рекорд по экспорту рапса

Украине понадобилось 11 сезонов, чтобы обновить рекорд по экспорту рапса.

Согласно оценкам ИА "АПК-Информ", благодаря хорошему урожаю экспорт масличной из страны по итогам 2019/20 МГ составил рекордные 2,89 млн тонн, что на 18% выше показателя прошлого сезона и на 10% - предыдущего максимума, достигнутого в 2008/09 МГ (2,64 млн тонн).

"Основные объемы рапса закупили страны ЕС - 95% от общего объема экспорта против 88,5% в прошлом сезоне, столкнувшись с острым дефицитом масличного сырья из-за неурожая", - отметила аналитик "АПК-Информ" Юлия Иваницкая.

Она уточнила, что в натуральном выражении поставки украинского рапса в ЕС выросли на 26% к предыдущему сезону, составив 2,74 млн тонн. В частности, рост отгрузок отмечен в Германию (+26%), Бельгию (+12%), Нидерланды (+2,6 раза), Францию (+19%), Польшу (+36%).

Среди неевропейских государств лидером стала Турция, которая в октябре 2019 г. импортировала беспрецедентные 60 тыс. тонн украинского рапса и оказалась на 6 месте в рейтинге.