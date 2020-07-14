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Украина обновила рекорд по экспорту рапса
15:27 14.07.2020 |
Украине понадобилось 11 сезонов, чтобы обновить рекорд по экспорту рапса.
Согласно оценкам ИА "АПК-Информ", благодаря хорошему урожаю экспорт масличной из страны по итогам 2019/20 МГ составил рекордные 2,89 млн тонн, что на 18% выше показателя прошлого сезона и на 10% - предыдущего максимума, достигнутого в 2008/09 МГ (2,64 млн тонн).
"Основные объемы рапса закупили страны ЕС - 95% от общего объема экспорта против 88,5% в прошлом сезоне, столкнувшись с острым дефицитом масличного сырья из-за неурожая", - отметила аналитик "АПК-Информ" Юлия Иваницкая.
Она уточнила, что в натуральном выражении поставки украинского рапса в ЕС выросли на 26% к предыдущему сезону, составив 2,74 млн тонн. В частности, рост отгрузок отмечен в Германию (+26%), Бельгию (+12%), Нидерланды (+2,6 раза), Францию (+19%), Польшу (+36%).
Среди неевропейских государств лидером стала Турция, которая в октябре 2019 г. импортировала беспрецедентные 60 тыс. тонн украинского рапса и оказалась на 6 месте в рейтинге.
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