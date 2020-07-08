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Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню
07:39 08.07.2020 |
36 депутатов предлагают Верховной Раде ввести минимальное налоговое обязательство для собственников, постоянных пользователей, арендаторов земельных участков и паев сельскохозяйственного назначения.
Об этом говорится в законопроекте № 3131, передают Українськi Новини.
Согласно ему, предлагается ввести понятие "поставленное налоговое обязательство", что означает минимальное налоговое обязательство физического или юридического лица - владельца, постоянного пользователя, арендатора (в том числе на условиях эмфитевзиса) земучастков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паев) как выделенных, так и не выделенных в натуре.
При этом минимальное налоговое обязательство определяется для каждого земучастка, а в отношении собственника определяется общее поставленное налоговое обязательство как сумма обязательств по каждому принадлежащему ему земучастку.
Такое обязательство рассчитывается как произведение нормативной денежной оценки, площади земучастка, количества полных календарных месяцев, в течение которых для такого земучастка исчисляется обязательство, деленного на 12, и коэффициента 0,05.
Поставленное налоговое обязательство не определяется для собственников (постоянных пользователей) земучастков, в том числе членов (кроме головы) семейного фермерского хозяйства, переданных такими лицами в пользование, аренду на основании зарегистрированных договоров, а также для арендаторов земучастков, переданных другим лицам по договорам субаренды.
Как сообщали Українськi Новини, крупные агрохолдинги, которые аккумулируют основной доход в сельском хозяйстве Украины, платить новый налог не будут, поскольку лишь арендуют большую часть земли, а не владеют ею на правах собственности.
Народные депутаты от "Слуги народа" и группы "Доверие" предлагают ввести налог в 6 тысяч гривен за пай для владельцев земли, соответствующий законопроект уже поддержали в налоговом комитете ВР.
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