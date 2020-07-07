Минэкономики презентовало концепцию поддержки АПК на три последующих года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало проект государственной поддержки АПК на 2021-2023 годы. Проектом предложены новые направления поддержки, такие как страхование урожая, развитие пчеловодства и нишевого и органического производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"6 июля состоялось совещание заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого с профильными ассоциациями, на котором был представлен проект государственной поддержки АПК на 2021-2023 годы по ключевым направлениям", - говорится в сообщении.

По словам Высоцкого, предлагается сохранить те направления господдержки отрасли, которые доказали свою эффективность, а также внедрить несколько новых.

«Мы адаптировали программы к новым условиям и потребностям производителей, добавив такие направления, как страхование урожая, поддержку нишевого и органического производства, пчеловодства», - подчеркнул замминистра.

Так, программа по поддержке животноводства на 2021-2023 годы предусматривает предоставление специальных бюджетных дотаций с целью реконструкции ферм и комплексов, изменения структуры производства, улучшения качественного состава поголовья, поддержки биоразнообразия и биологической безопасности.

Поддержка растениеводства предполагается путем внедрения форвардных программ по закупке зерна (гречки, проса, овса, ржи), введения дотаций для производителей и внедрения сезонных импортных пошлин.

В программе поддержки фермерства в Украине остаются такие направления, как: компенсация стоимости за покупку сельхозтехники, компенсация расходов на консультационные услуги, предоставление бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий новосозданным ФХ, дотация на содержание коров молочного направления, доплата ЕСВ в пользу застрахованных лиц членов/председателей семейных фермерских хозяйств, предоставление беспроцентных кредитов. Также добавлено новое направление - поддержка развития органического производства.

Кроме того, будет продолжать действовать финансовая поддержка сельхозпроизводителей путем частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства, приобретенных за собственные или кредитные средства.

Также продолжается финансовая поддержка аграриев путем удешевления кредитов. Кроме того, предложено два новых направления такой поддержки: удешевление кредитов на закупку земель сельхозназначения и удешевление страховых платежей (премий) по договорам страхования сельхозкультур от рисков гибели.

В министерстве отметили, что проекты программ поддержки будут в ближайшее время представлены для обсуждения в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 19 февраля 2020 года определил 8 основных направлений в аграрном секторе экономики, на которые в 2020 году будут направлены 4 млрд грн государственной поддержки.

В частности, предполагается господдержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции; финансовая поддержка развития фермерских хозяйств; частичная компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства; финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов; финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Минэкономики 22 июня утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе-мае 2020 года.