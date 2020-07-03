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Мировые цены на продовольствие в июне выросли впервые с начала года
12:59 02.07.2020 |
Мировые цены на продовольствие в июне 2020 года выросли впервые с начала года, восстановившись после резкого падения в мае, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Так, индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам июня составил 93,2 пункта, что на 2,2 пункта, или 2,4%, выше пересмотренного показателя мая 2020 года. "На фоне нестабильной обстановки на рынках, обусловленной пандемией COVID-19, цены на растительные масла, сахар и молочную продукцию достигли максимальных значений за несколько месяцев, восстановившись после резкого падения в мае, при этом тенденция к снижению цен на зерновые и мясо в целом сохранилась", - отмечает организация.
Индекс цен на молочную продукцию в июне составил 98,2 пункта, что на 3,8 пункта (4%) выше майского уровня. В июне значение данного индекса увеличилось впервые после непрерывного четырехмесячного падения. Индекс цен на растительные масла за отчетный месяц вырос на 8,8 пункта (или 11,3%) от уровня прошлого месяца, до 86,6 пункта. "Рост среднего значения данного индекса в целом обусловлен увеличением цен на пальмовое масло и восстановлением цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла", - говорится в сообщении.
Индекс цен на сахар в июне составил 75 пунктов, что на 7,2 пункта (10,6%) выше уровня мая. Индекс цен на зерновые за месяц составил в июне 96,9 пункта, что на незначительные 0,6% ниже майского показателя. "В июне понижательное давление на котировки пшеницы усилилось, что связано в том числе с началом поступления зерна нового урожая", - говорится в сообщении.
Индекс цен на мясную продукцию в июне составил 95,2 пункта, что на 0,6% ниже уровня мая. Отмечается, что снижение международных котировок мяса птицы и говядины связано с увеличением экспортного предложения в основных регионах-производителях, которое превышает высокий импортный спрос со стороны Китая и стран Ближнего Востока.
Организация вместе с тем пересмотрела базисный период расчета цен и расширение охватываемого им диапазона цен начиная с июля 2020 года.
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