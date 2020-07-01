КНР позволил украинским производителям экспортировать рапсовый шрот

Китай разрешил четырем украинским производителям рапсового шрота потавляти продукцию на китайский рынок.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Китайская Народная Республика приняла перечень украинских мощностей производителей рапсового шрота для экспорта на китайский рынок. В настоящее время в указанный перечень внесены четыре мощности по производству рапсового шрота", - говорится в сообщении.

В профильном ведомстве заметили, что предприятия, которые намерены экспортировать рапсовый шрот в КНР должны прежде всего ознакомиться с требованиями этой страны к экспорту указанного продукта (Методические рекомендации для государственных инспекторов Украины и операторов рынка размещены в разделе «Международное сотрудничество» - «Требования стран мира» (http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Vimogi_Krain_Svitu/97/) »).

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что это решение стало результатом плодотворного сотрудничества обеих сторон, в том числе инспекционной миссии Компетентного органа КНР, которая находилась в Украине в сентябре 2019 года с целью оценки системы государственного контроля за производством рапсового шрота.

Как сообщал Укринформ, в ходе проведения Седьмого заседания украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства, которое проходило в г.Пекин 27 ноября 2019 года, был подписан Протокол ветеринарно-санитарных и фитосанитарных требований по экспорту шрота рапсового с Украины в Китайскую Народную Республику между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики. Подписание протокола свидетельствовало об официальном открытии китайского рынка для украинского рапсового шрота.

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Украины в сфере АПК, который стабильно входит в пятерку стран-импортеров украинской аграрной продукции. За 5 месяцев 2019 года аграрный товарооборот между странами составил свыше $ 860 млн, при этом экспорт достиг $ 795 млн".

В последние годы двусторонний товарооборот продукцией АПК между Украиной и КНР составляет свыше 1 млрд долл. США. Доля продукции АПК в общей структуре украинского экспорта в КНР составляет более 50%. Сегодня Украина является основным поставщиком в Китай кукурузы и подсолнечного масла (60-80% всего импорта Китаем в последние годы).