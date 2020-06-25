Украина в 2019/2020 МГ экспортировала более 20 млн тонн пшеницы и 30 млн тонн кукурузы

Украина по итогам 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 20,5 млн тонн пшеницы и 30,3 млн тонн кукурузы, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

"Зерновой сезон 2019-2020 годов был успешным. Мы произвели рекордное количество зерновых и масличных. Урожай зерновых и масличных составил немного более 98 млн тонн, что для Украины абсолютный рекорд. Вырастили рекордное количество пшеницы - боле 28 млн тонн. По пшенице экспорт составил более 20 млн тонн. Экспорт по кукурузе превзошел все ожидания - мы экспортировали более 30 млн тонн. Этот год был удачным", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Глава УЗА прогнозирует, что к 2026 году Украина будет производить 113 млн тонн зерновых и масличных культур, поставлять на экспорт - 70 млн тонн.

По оценкам УЗА, экспорт зерновых и масличных в 2020/2021 сезоне составит на уровне 58,8 млн тонн.

Как сообщалось, Украина за 2018/2019 маркетинговый год экспортировала 49,74 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,3% больше, чем за 2017/18 МГ. В частности, Украина экспортировала 29,8 млн тонн кукурузы (+68%), 15,6 млн тонн пшеницы (-9%), 3,6 млн тонн ячменя (-16%).