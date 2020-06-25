Финансовые новости
- |
- 25.06.20
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
УЗА прогнозирует урожай зерновых и масличных в 2020г на уровне 97 млн тонн
16:28 25.06.2020 |
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает урожай зерновых и масличных культур в Украине по итогам 2020 года на уровне 97 млн тонн против 98 млн тонн в 2019 году.
"Нас испугала очень теплая, практически бесснежная зима, мы видели несвойственные Украине песчаные бури. Мы зашли в весну с катастрофическим уровнем влаги в почве. Но в последние полтора месяца выпало количество дождей, которое полностью компенсировало весь недостаток. Пшеница и ячмень выглядят хорошо, кукуруза - блестяще, для нее сложились в этом году самые лучшие условия, которые только возможны. А засушливые явления на юге Одесской области не принесут существенного негативного эффекта на всю страну. Мы ожидаем в этом году урожай зерновых и масличных на уровне 97 млн тонн", - сообщил президент УЗА Николай Горбачев на пресс-конференции в Киеве.
По его прогнозам, Украина соберет 26,5 млн тонн пшеницы, 37-38 млн тонн кукурузы, при этом, экспорт пшеницы в 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) ожидается на уровне 18 млн тонн, по кукурузе немного более 30 млн тонн.
"Украина на внутренне потребление, для хлеба, использует около 4 млн тонн. На фоне того, что Украина вырастит свыше 26 млн тонн, никакого риска продовольственной безопасности не существует", - отметил Горбачев.
Глава УЗА указал, что Украина в нынешнем году стала страной №2 в мире по валютной выручке от экспорта зерна после США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Глаз» Ермака в аппарате Верховной Рады: Как на Банковой обманули спикера Разумкова
|Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17
|«Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву
|Флот России в Крыму: Как украинский МИД подыграл Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ объясняет пессимистичный прогноз ВВП Украины в 2020г нехваткой накоплений домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой
|Сети-дискаунтеры 25 июня продолжают повышать цены на бензин
|Украина в 2019/2020 МГ экспортировала более 20 млн тонн пшеницы и 30 млн тонн кукурузы
|УЗА прогнозирует урожай зерновых и масличных в 2020г на уровне 97 млн тонн
|Кабмин привязал цену на газ будущего поставщика «последней надежды» к котировкам на хабе NCG
|Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства
Это интересно
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ
|Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW
|Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
|Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
|Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры