УЗА прогнозирует урожай зерновых и масличных в 2020г на уровне 97 млн тонн

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает урожай зерновых и масличных культур в Украине по итогам 2020 года на уровне 97 млн тонн против 98 млн тонн в 2019 году.

"Нас испугала очень теплая, практически бесснежная зима, мы видели несвойственные Украине песчаные бури. Мы зашли в весну с катастрофическим уровнем влаги в почве. Но в последние полтора месяца выпало количество дождей, которое полностью компенсировало весь недостаток. Пшеница и ячмень выглядят хорошо, кукуруза - блестяще, для нее сложились в этом году самые лучшие условия, которые только возможны. А засушливые явления на юге Одесской области не принесут существенного негативного эффекта на всю страну. Мы ожидаем в этом году урожай зерновых и масличных на уровне 97 млн тонн", - сообщил президент УЗА Николай Горбачев на пресс-конференции в Киеве.

По его прогнозам, Украина соберет 26,5 млн тонн пшеницы, 37-38 млн тонн кукурузы, при этом, экспорт пшеницы в 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) ожидается на уровне 18 млн тонн, по кукурузе немного более 30 млн тонн.

"Украина на внутренне потребление, для хлеба, использует около 4 млн тонн. На фоне того, что Украина вырастит свыше 26 млн тонн, никакого риска продовольственной безопасности не существует", - отметил Горбачев.

Глава УЗА указал, что Украина в нынешнем году стала страной №2 в мире по валютной выручке от экспорта зерна после США.

