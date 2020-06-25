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Украина больше не зависит от экспорта плодоовощной продукции в РФ - эксперты
07:48 25.06.2020 |
Украина в последние годы перестала зависеть от экспорта плодоовощной продукции в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает аналитическая платформа Еast-fruit.
«За годы действий российского эмбарго на поставки плодоовощной продукции на рынок РФ украинские садоводы и овощеводы полностью избавились от зависимости от данного рынка и даже нарастили объёмы экспорта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сезон 2012-2013 годов Россия была основным рынком сбыта плодоовощной продукции из Украины. В эту страну направлялось более 29% всего плодоовощного экспорта на сумму около 75 млн долларов. В сезоне 2019-2020 годов главным рынком сбыта для плодоовощной продукции украинского производства были страны Евросоюза, на которые приходится уже 67% объёма экспорта фруктов, ягод, овощей и орехов из Украины. Ещё 14% экспорта данной продукции приходится на страны Ближнего Востока, 7% - на Беларусь, которая, частично, реэкспортирует украинскую продукцию на рынок России. Реальный удельный вес российского рынка в поставках овощей и фруктов из Украины, по оценкам трейдеров, составляет сегодня 3-5% в стоимостном измерении.
По информации экспертов платформы, на сегодня Польша остаётся основным рынком сбыта украинской плодоовощной продукции с удельным весом около 17%. Турция занимает второе место, во многом благодаря масштабным закупкам украинских грецких орехов, с удельным весом около 10%, а Франция третье - с долей около 7%. Франция, в основном, импортирует из Украины замороженные ягоды и грецкие орехи, а также закупает украинские яблоки и наращивает импорт замороженных овощей. Польша тоже импортирует украинские замороженные ягоды, фрукты и овощи, а ещё свежие тепличные помидоры и огурцы. В ассортимент украинского плодоовощного экспорта в Польшу входят также грибы, сухофрукты, лук, арбузы, дыни, капуста, свекла, черешня, чеснок и яблоки.
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