Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

Институт земледелия Национальной академии аграрных наук (НААН) разработал подробную карту пригодности земель для органического земледелия в Украине.

Об этом сообщается на сайте НААН.

Специалисты НААН разделили природные зоны Украины по эколого-генетической пригодности для органического производства. Земли поделили на очень пригодные, пригодные, условно пригодные и малопригодные.

"Данные карты свидетельствуют, что наиболее подходящими для органического земледелия являются грунты в Харьковской, Черкасской областях; частично - в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской", - сказано в сообщении.

К малопригодным для органического земледелия ученые отнесли территории вблизи Чернобыля, почвы в шахтерском регионе - в основном на Луганщине, а также большую часть Ривненской области.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года Кабинет министров Украины установил детальные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине. Новые правила позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды и земель агрохимикатами, пестицидами и отходами животноводства, а также сформировать качественные условия содержания некоторых видов животных.

Украина по итогам 2019 года заняла первое место в Европе и второе место в мире по объемам экспортируемой органической продукции в Евросоюз, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом.