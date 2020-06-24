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Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия
08:11 24.06.2020 |
Институт земледелия Национальной академии аграрных наук (НААН) разработал подробную карту пригодности земель для органического земледелия в Украине.
Об этом сообщается на сайте НААН.
Специалисты НААН разделили природные зоны Украины по эколого-генетической пригодности для органического производства. Земли поделили на очень пригодные, пригодные, условно пригодные и малопригодные.
"Данные карты свидетельствуют, что наиболее подходящими для органического земледелия являются грунты в Харьковской, Черкасской областях; частично - в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской", - сказано в сообщении.
К малопригодным для органического земледелия ученые отнесли территории вблизи Чернобыля, почвы в шахтерском регионе - в основном на Луганщине, а также большую часть Ривненской области.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года Кабинет министров Украины установил детальные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине. Новые правила позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды и земель агрохимикатами, пестицидами и отходами животноводства, а также сформировать качественные условия содержания некоторых видов животных.
Украина по итогам 2019 года заняла первое место в Европе и второе место в мире по объемам экспортируемой органической продукции в Евросоюз, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом.
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