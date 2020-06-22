Доля продовольственной пшеницы в 2020г. в Украине будет больше половины - УкрАгроКонсалт

Аналитическое агентство "УкрАгроКонсалт" прогнозирует, что в 2020 году в Украине доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет более 50%.

"Поскольку уборка начнется с юга, наиболее пострадавшего от засушливых условий весны, первые показатели урожайности будут существенно хуже прошлогодних. При достаточно высоком протеине, зерно будет идти щуплым, с низким натурным весом. Однако с началом массовой уборки количественные и качественные показатели улучшатся", - сообщилив в УкрАгроКонсалт в понедельник.

По мнению ведущего эксперта рынка зерновых УкрАгроКонсалт Елизаветы Малышко, в этом году доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет более 50%.

"Майские дожди улучшили состояние пшеницы на всей территории Украины, кроме крайнего юга. А жаркая погода в июне, сопровождающаяся дождями, благоприятно сказывается и на качестве, и на количестве зерна. Согласно прогнозным моделям, такие погодные условия сохранятся в ближайшее время, что хорошо для дозревающего зерна ранних яровых, а также для кукурузы и подсолнечника", - цитируется эксперт в сообщении аналитического агентства.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что Украина в 2020 году соберет свыше 68 млн тонн урожая зерновых против 75 млн тонн в 2019 году.

