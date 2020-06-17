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Прогноз урожая этого года может быть пересмотрен в сторону увеличения - Петрашко
18:01 17.06.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогноз урожая зерновых в 68 млн тонн может пересмотреть в сторону увеличения.
Об этом заявил профильный министр Игорь Петрашко во время пресс-конференции, сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.
"Ожидаемое валовое производство зерна урожая 2020 г. составляет около 68 млн тонн, однако может быть пересмотрено в сторону увеличения. По предварительным прогнозам Минэкономики урожай масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в этом году будет больше 20 млн тонн, сахарной свеклы соберут больше 9 млн тонн, картофеля - более 20 млн тонн, овощей - более 9 млн тонн, что полностью обеспечит внутренние потребности государства и создаст мощный экспортный потенциал ", - отметил правительственный чиновник.
Он отметил, что в этом году из-за особенностей погодных условий на юге Украины жатва началась раньше, чем в прошлые годы. В частности, в Одесской и Николаевской областях стартовала уборочная кампания озимого ячменя.
"Однако активный ход уборочной кампании в южных регионах следует ожидать через неделю-две, в остальных областях - начиная с середины июля", - сказал министр.
Он также сообщил, что Минэкономики планирует подписать Меморандум о взаимопонимании с участниками зернового рынка на новый 2020/2021 МГ. Сейчас документ проходит этап согласования всех сторон.
Как отметил Игорь Петрашко, Меморандум о взаимопонимании позволил выстроить надежные и партнерские отношения на зерновом рынке.
"Мы собираемся продолжать управлять рынком вместе с зерновиками и трейдерами на основе Меморандума, который доказал свою эффективность. Есть определенный уровень неснижаемого остатка по культурам, и мы будем придерживаться этой позиции для того, чтобы каждый производитель или трейдер мог понять, как государство в перспективе будет регулировать вопросы экспорта и обеспечения продовольственной безопасности ", - прокомментировал руководитель профильного ведомства
Министр отметил, что сейчас на рынке нет дефицита поставок пшеницы на мукомольные заводы или злоупотреблений ценой.
"Мы не видим необходимости применения санкций на зерновом рынке. Правительство сработало так, чтобы не были снижены объемы и чтобы мукомолы не повысили цены на социально значимые сорта хлеба или другие продовольственные группы товаров. Я считаю, что мы выстроили хороший, качественный механизм сотрудничества с участниками зернового рынка ", - резюмировал Игорь Петрашко.
Как сообщал Укринформ, в мае Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало на текущий год урожай объемом 65-68 млн тонн зерна.
Ранее Минэкономики прогнозировало, что украинские аграрии в 2020 г. соберут 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19.
В 2019 году в Украине с площади 15 млн га было собрано 74, 3 млн т зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным показателем урожая.
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