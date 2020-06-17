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Доля масложировой продукции в экспорте продовольствия превысила 34%
12:52 17.06.2020 |
Удельный вес масложировой продукции в экспорте сельхозпродукции и продовольственных товаров из Украины в январе-мае 2020 году вырос до 34,3%.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укролияпром».
«В экспорте сельхозпродукции и продовольственных товаров значительную роль играет масложировая продукция (главным образом, масла и шрот), удельный вес которой в январе-мае 2020 года вырос до 34,3%», - говорится в сообщении.
Доля масложировой продукции в экспорте сельхозпродукции и продовольственных товаров из Украины в страны Азии составила в январе-мае 2020 года 39% (1,7 млрд долларов); в ЕС - 35,6% (936,3 млн долларов);в США - 28,7% (21,8 млн долларов).
Как сообщал Укринформ, согласно данным Госстата, в январе-апреле 2020 года Украина экспортировала жиров и масел животного или растительного происхождения на 1,99 млрд долларов (на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
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