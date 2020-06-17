Рада планирует стимулировать развитие виноградарства в Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию развития виноградарства в Украине» (№2064).

За принятие законопроекта проголосовали 295 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Проектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «Об аренде земли», которыми установить минимальный срок в 25 лет для пользования земельными участками под виноградниками или для их закладки. Кроме этого, законопроектом регулируются вопросы возмещения пользователю его затрат в результате закладки (посадки) и/или ухода за виноградниками, а также причиненного ущерба в случае досрочного прекращения права пользования земельным участком», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, за последние годы в хозяйствах всех форм собственности было посажено 21,2 тыс. га новых насаждений, а раскорчевано 34,1 тыс. га, то есть, на каждый новый гектар изымается из оборота полтора гектара. В 2016 году, согласно кадастровым данным, в Украине без учета территории Крыма было всего 44 тыс. га виноградников - это критическая граница для области виноделия, ведь с таким количеством невозможно обеспечить предприятия отечественным сырьем. Также проблемы развития виноградарства связанные с высокой капиталоемкостью создания современного виноградника (капиталовложения на 1 га составляют более 100 тыс. грн.) и продолжительностью его окупаемости. Продолжительность создания виноградника составляет четыре года и более. Период интенсивной эксплуатации промышленного виноградника составляет 20-25 лет.

Отмечается, что отдельным блоком проблемных вопросов является правовое регулирование. После приватизации имущества и земель сельскохозяйственного назначения предприятий, которые занимались виноградарством, земельные участки под виноградниками были предоставлены в собственность гражданам, а сами виноградники были переданы в уставные фонды хозяйственных обществ. Поэтому остались неурегулированными правоотношения в отношении многолетних насаждений в том числе виноградников, посаженных сельскохозяйственными предприятиями на землях, которые на момент их посадки находятся в аренде (пользовании) хозяйства. Это приводит к грубому нарушению законных прав и интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, владеющих виноградниками. Действующее законодательство Украины не содержит норм, которые гарантировали бы компенсацию вложенных инвестором средств на закладку виноградника. Создать предпосылки для решения поднятых проблемных вопросов и призван данный законопроект, говорится в пояснительной записке.

Законопроєктом №2064 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию развития виноградарства в Украине» предусмотрено, что срок аренды земельных участков под виноградниками или для их закладывания не может быть менее 25 лет. Лицо, которое пользуется земельным участком, имеет преимущественное право на заключение договора пользования земельного участка на новый срок аренды. Предусмотрено, что в случае смены собственника участка, либо расторжения договора аренды по инициативе арендодателя до истечения срока договора аренды, арендатору должны быть возмещены расходы на многолетние закладки, посадочный материал и уход за насаждениями.