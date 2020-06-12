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Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из Украины в новом сельхозгоду на 1,5 млн тонн
10:57 12.06.2020 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июне снизило прогноз экспорта украинский пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в мае - до 17,5 млн тонн.
Согласно июньскому отчету ведомства, прогноз по урожаю в новом сельхозгоду также уменьшен на 1,5 млн тонн - до 26,5 млн тонн.
При этом Минсельхоз США сохранил прогноз производства пшеницы в стране в текущем 2019/2020 МГ на уровне 29,171 млн тонн и экспорта в объеме 20,5 млн тонн.
USDA сохранил в июне прогноз на 2020/2021 МГ урожая кукурузы в Украине на уровне 39 млн тонн, экспорта - 33 млн тонн, а также прогноз производства кукурузы в Украине в нынешнем МГ на уровне 35,887 млн тонн, экспорт - 32 млн тонн.
Минсельхоз США снизил в июне прогноз урожая ячменя в новом сельхозгоду на 0,3 млн тонн - до 9,4 млн тонн, экспорт оставил без изменений - 5 млн тонн.
Ведомство не пересматривало прогноз на текущий МГ по производству украинского ячменя - 9,528 млн тонн и экспорту - 4,7 млн тонн.
По прогнозам Минсельхоз США в 2020/21 МГ урожай зерновых в Украине составит 76,05 млн тонн, экспорт - 55,61 млн тонн.
USDA прогнозирует в целом урожай зерновых в 2019/20 МГ в Украине на уровне 75,72 млн тонн, экспорт - 57,36 млн тонн.
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