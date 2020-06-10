"В отличие от предыдущих кризисов, мы не видим более значительного проседания экономики Украины, чем раньше... Уже в следующем году мы увидим достаточно стремительное возобновление - на 5,7% ВВП", - Сергей Николайчук.
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Посевные площади под кукурузой вырастут на 16,7% - эксперты
09:04 10.06.2020 |
В сезоне 2020 посевные площади под кукурузой в Украине прогнозируются на уровне 5,39 млн га, что на 764,15 тыс. га больше аналогичного показателя прошлого года (4,62 млн га).
Об этом свидетельствуют данные проекта «Посевная Онлайн 2019/20».
По состоянию на 28 мая кукурузой засеяно 99% прогнозируемых площадей (5,33 млн га). При этом, по сравнению с прошлым годом, в перечень областей-лидеров по росту посевных площадей под кукурузой вошли:
* Черниговская область увеличила площадь на 142,56 тыс. га до 549,56 тыс. га;
* Полтавская область - на 92,3 тыс. га до 704,4 тыс. га;
* Винницкая область - на 80 тыс. га до 472,4 тыс. га;
* Хмельницкая область - на 78 тыс. га до 267,1 тыс. га;
* Сумская область - на 74,3 тыс. га до 439,9 тыс. га;
* Черкасская область - на 65,4 тыс. га до 437,8 тыс. га;
* Киевская область - на 58,1 тыс. га до 359,4 тыс. га;
* Кировоградская область - на 57,6 тыс. га до 411,6 тыс. га;
* Житомирская область - на 39,9 тыс. га до 212,4 тыс. га;
* Днепропетровская область - на 26,6 тыс. га до 336,1 тыс. га.
По материалам: Latifundist.com.
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