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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Запрет перевозить сельхозтехнику создаст проблемы при сборе урожая – УЗА

15:55 09.06.2020 |

Новости АПК

 

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) просит Кабинет министров урегулировать ситуацию с запретом транспортировать сельскохозяйственную технику для сбора урожая как в дневное, так и в темное время суток, что может повлечь негативные последствия во время сбора урожая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

«УЗА обратилась к правительству с просьбой решить проблему, которая может вызвать критически негативные последствия для сбора урожая зерновых и масличных культур. Аграрии оказались в ситуации, когда им фактически запрещено транспортировать сельскохозяйственную технику для сбора урожая как в дневное, так и в темное время суток», - говорится в сообщении.

Как объясняют в ассоциации, угрозы для сбора урожая возникли в связи с тем, что с 1 июня 2020 года «Укравтодор» запретил движение большегрузного транспорта (массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн) по автомобильным дорогам общегосударственного значения в дневное время суток при температуре выше 28°С. Такой запрет распространяется, в том числе на транспортировку сельскохозяйственной техники, предназначенной для проведения сельскохозяйственных работ и сбора урожая. При этом, движение габаритного и большегрузного транспорта фактически запрещено в том числе и в темное время суток в соответствии с п. 15 «Правил проезда крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам», утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 30 от 18 января 2001 года.

Впрочем, отмечается, что во время сбора урожая многие производители сельскохозяйственной продукции с целью сбора и сохранения урожая должны быстро перевезти сельскохозяйственную технику из одного места выполнения работ на другое. Указанные перевозки в основном осуществляются с помощью специальной техники (трал) на основании надлежащим образом оформленных разрешений на перевозку негабаритных грузов (комбайнов).

Поэтому, ситуация, когда аграриям фактически запрещено транспортировать комбайны как в дневное время, так и в темное время суток, приведет к крайне негативным последствиям для сбора урожая и значительным потерям урожая зерновых и масличных.

В УЗА отмечают, что аграрный сектор обеспечил 22,5 млрд долларов валютных поступлений в страну по результатам 2019 года, в том числе 9,6 млрд долларов благодаря экспорту зерновых и масличных. Поэтому, подчеркивают в ассоциации, нормальный процесс сбора урожая зерновых и масличных является крайне критическим фактором для экономики страны и стабильности ее финансовой системы.

Поэтому УЗА обратилась к правительству с просьбой внести изменения в ч. 2 п. 35 Постановления № 879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования» и дополнить перечень транспортных средств, на которые не распространяются ограничения или запрет движения в дневное время суток при температуре воздуха выше +28С°, транспортными средствами, осуществляющими перевозки сельскохозяйственной техники, используемой для сбора потрясаю сельскохозяйственных культур, и имеющие соответствующий надлежащим образом оформленное разрешение на перевозку негабаритных грузов.

Как сообщал Укринформ, в конце февраля 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил, что Кабмин принял постановление, отменяющее необходимость получения разрешения для передвижения крупногабаритной сельскохозяйственной техники. В частности, правительство отменило необходимость получения разрешения техники шириной до 2,6 метра, а также разрешение техники шириной от 2,6 метра до 3,75 метра, при условии соблюдения специальных правил безопасности (машина сопровождения, знак объезда, проблесковые маячки и т. п.)

Также сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины с 1 июня 2020 года в дневное время суток применяет ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения большегрузных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Это ограничение не касается транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
По материалам: Укринформ
 

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