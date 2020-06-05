Индекс продовольственных цен FAO упал до 17-месячного минимума

Цены на продовольственные товары падают четвертый месяц подряд, поскольку поставки являются значительными, но спрос ослабевает из-за экономических сокращений, вызванных пандемией COVID-19.

Об этом Укринформу сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная органзации ООН (FAO).

Индекс продовольственных цен FAO, отслеживающий международные цены на продовольственные товары, в мае составил 162,5 пункта, что на 1,9% ниже показателя предыдущего месяца и является самым низким показателем с декабря 2018 года.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 7,3% с апреля, что обусловлено резкими падениями котировок на масло и сыр из-за сезонных факторов предложения и более низкого спроса на импорт, и является в среднем на 19,6% ниже прошлогоднего показателя. Котировки на сухое молоко снижались лишь умеренно, поскольку низкие цены и восстановленная ​​экономическая активность в Китае вызвали сильные интересы к покупке.

Индекс цен на сахар ухудшил тенденцию, поднявшись на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и отменив половину апрельского падения из-за подъема международных цен на нефть, а также снижения урожаев больше, чем ожидалось, в Индии и Таиланде, которые являются, соответственно, крупнейшим мировым производителем сахара и вторым по величине экспортером.

Индекс цен на зерновые снизился на 1% с апреля. Международные цены на рис незначительно повысились, усиливаясь ростом котировок Japonica и Basmati, тогда как экспортные цены на пшеницу падали на фоне ожидания широких мировых поставок. Цены на зерно грубого помола упали еще больше, а американские цены на кукурузу сейчас почти на 16% ниже, чем в мае 2019 года.

Индекс цен на растительные масла снизился на 2,8%, до 10-месячного минимума. В то время как цены на рапсовое и подсолнечное масло растут, цены на пальмовое масло падают четвертый месяц подряд, что отражает заниженный мировой спрос на импорт и более высокий, чем ожидалось, уровень производства и запасов в странах-экспортерах.

Индекс цен на мясо снизился в мае на 0,8%, что в среднем на 3,6% ниже его значения в мае 2019 года. Котировки мяса крупного рогатого скота выросли, тогда как цены на мясо птицы и свиней продолжали падать, что отражало высокую доступность экспорта в основные страны-производители, несмотря на увеличение спроса на импорт в Восточную Азию после ослабления карантинных мероприятий в связи с COVID-19.