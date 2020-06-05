Финансовые новости
- |
- 05.06.20
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс продовольственных цен FAO упал до 17-месячного минимума
08:57 05.06.2020 |
Цены на продовольственные товары падают четвертый месяц подряд, поскольку поставки являются значительными, но спрос ослабевает из-за экономических сокращений, вызванных пандемией COVID-19.
Об этом Укринформу сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная органзации ООН (FAO).
Индекс продовольственных цен FAO, отслеживающий международные цены на продовольственные товары, в мае составил 162,5 пункта, что на 1,9% ниже показателя предыдущего месяца и является самым низким показателем с декабря 2018 года.
Индекс цен на молочную продукцию снизился на 7,3% с апреля, что обусловлено резкими падениями котировок на масло и сыр из-за сезонных факторов предложения и более низкого спроса на импорт, и является в среднем на 19,6% ниже прошлогоднего показателя. Котировки на сухое молоко снижались лишь умеренно, поскольку низкие цены и восстановленная экономическая активность в Китае вызвали сильные интересы к покупке.
Индекс цен на сахар ухудшил тенденцию, поднявшись на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и отменив половину апрельского падения из-за подъема международных цен на нефть, а также снижения урожаев больше, чем ожидалось, в Индии и Таиланде, которые являются, соответственно, крупнейшим мировым производителем сахара и вторым по величине экспортером.
Индекс цен на зерновые снизился на 1% с апреля. Международные цены на рис незначительно повысились, усиливаясь ростом котировок Japonica и Basmati, тогда как экспортные цены на пшеницу падали на фоне ожидания широких мировых поставок. Цены на зерно грубого помола упали еще больше, а американские цены на кукурузу сейчас почти на 16% ниже, чем в мае 2019 года.
Индекс цен на растительные масла снизился на 2,8%, до 10-месячного минимума. В то время как цены на рапсовое и подсолнечное масло растут, цены на пальмовое масло падают четвертый месяц подряд, что отражает заниженный мировой спрос на импорт и более высокий, чем ожидалось, уровень производства и запасов в странах-экспортерах.
Индекс цен на мясо снизился в мае на 0,8%, что в среднем на 3,6% ниже его значения в мае 2019 года. Котировки мяса крупного рогатого скота выросли, тогда как цены на мясо птицы и свиней продолжали падать, что отражало высокую доступность экспорта в основные страны-производители, несмотря на увеличение спроса на импорт в Восточную Азию после ослабления карантинных мероприятий в связи с COVID-19.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Между европейскими ценностями и «русским миром»: Что скрывается за назначением новых министров культуры и образования
|И без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развивает
|Доллар падал на межбанке 4 июня из-за новых продаж «Нафтогаза»
|Торговля министрами. Когда Зеленский отправит Кабмин Шмыгаля в отставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс продовольственных цен FAO упал до 17-месячного минимума
|Нефть дорожает 5 июня в ожидании дальнейших подробностей о датах встречи ОПЕК+
|Законопроект о санкциях против «Северного потока-2» внесен в сенат США
|Детали новой программы Stand-By для Украины еще обсуждают – МВФ
|Строительство и ремонт дорог: Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
|Депутаты приняли закон о таможенном тарифе
Это интересно
|Простое, но очень полезное новшество Google Chrome. Браузер превратится в бесплатный редактор PDF
|В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей
|Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
|Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW