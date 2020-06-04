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Украинский аграрный экспорт в этом году вырос на 2%
15:43 04.06.2020 |
Украинский аграрный экспорт за 5 месяцев 2020 года вырос на 2% - до более $9 млрд.
Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.
"За период январь-май 2020 года экспорт товаров АПК и пищевой промышленности составил $9 072,3 млн, что на 2% или $180,3 млн больше, чем за соответствующий период 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что традиционно в структуре экспорта преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки.
В общей сложности, по сравнению с предыдущим периодом, увеличились поставки на внешние рынки: масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового - на $421,3 млн (+22,4%); ячменя - на $107,6 млн (в 2,4 раза); пшеницы - на $100,0 млн (+10,3%); жмыха, твердых отходов от извлечения растительных жиров и масел - на $44,2 млн (+9,2%).
Кроме того, существенно увеличился спрос на украинское масло сурепное, рапсовое и горчичное (в 18,7 раза).
Как сообщал Укринформ, Украина в 2019-2020 маркетинговом году экспортировала 52,45 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе было экспортировано 19,68 млн тонн пшеницы (на 34,68% больше), 4,78 млн тонн ячменя (на 40,18% больше), 27,3 млн тонн кукурузы (на 8,01% больше).
Экспорт муки за указанный период увеличился на 19,7%, чем в прошлом году, - до 306,3 тыс. тонн.
Украина в апреле 2020 года экспортировала также рекордное количество подсолнечного масла - 717 тыс. тонн. По итогам 2019/2020 МГ будет достигнут новый рекорд производства в 7 млн тонн и экспорта украинского подсолнечного масла в 6,5 млн тонн.
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