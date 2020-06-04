Украина в 2019г поднялась на две позиции и заняла 2-е место среди стран по объемам экспортируемой органической продукции в ЕС

Украина усилила позиции на органическом рынке ЕС и по итогам 2019 года заняла второе место из 123 стран по объемам экспортируемой органической продукции в ЕС, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом, сообщает портал OrganicInfo со ссылкой на ежегодный отчет Европейской Комиссии "Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС: ключевые изменения в 2019 году".

По данным отчета, в 2019 году в ЕС ввезено 3,24 млн тонн органической продукции АПК, более 10% которой пришлось на Украину. Украинский экспорт в ЕС по итогам прошлого года в ЕС увеличился на 27% - до 337,86 тыс. тонн. В основном Украина поставляла в ЕС зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых украинского происхождения), пшеницу (31,8%), масличные культуры (кроме сои, 18,2%), сою (13%), фрукты (11%). Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей, которые являются ключевыми экспортными продуктами.

В OrganicInfo указали, что в 2018 году Украина занимала четвертое место по объемам экспорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике.