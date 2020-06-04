Финансовые новости
- |
- 04.06.20
- |
- 16:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина в 2019г поднялась на две позиции и заняла 2-е место среди стран по объемам экспортируемой органической продукции в ЕС
14:14 04.06.2020 |
Украина усилила позиции на органическом рынке ЕС и по итогам 2019 года заняла второе место из 123 стран по объемам экспортируемой органической продукции в ЕС, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом, сообщает портал OrganicInfo со ссылкой на ежегодный отчет Европейской Комиссии "Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС: ключевые изменения в 2019 году".
По данным отчета, в 2019 году в ЕС ввезено 3,24 млн тонн органической продукции АПК, более 10% которой пришлось на Украину. Украинский экспорт в ЕС по итогам прошлого года в ЕС увеличился на 27% - до 337,86 тыс. тонн. В основном Украина поставляла в ЕС зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых украинского происхождения), пшеницу (31,8%), масличные культуры (кроме сои, 18,2%), сою (13%), фрукты (11%). Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей, которые являются ключевыми экспортными продуктами.
В OrganicInfo указали, что в 2018 году Украина занимала четвертое место по объемам экспорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В едином порыве с Медведчуком. Чем грозит «слугам» отмена амнистии участников Майдана
|Почему затея партии власти с праймериз в Киеве может провалиться
|Медаль Вилкулу и советские звезды на пагонах. Почему Зеленскому уже поздно переживать за свой имидж в войсках
|На межбанке 3 июня торговля постепенно оживилась. Объем валютного рынка удвоился после вчерашнего спада
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фирмы с орбиты Коломойского за полгода заработали 4 миллиарда на «Центрэнерго»
|Украинский аграрный экспорт в этом году вырос на 2%
|Нефть дешевеет 4 июня на фоне неопределенности вокруг встречи ОПЕК+, Brent - $39,52 за баррель
|Украина в 2019г поднялась на две позиции и заняла 2-е место среди стран по объемам экспортируемой органической продукции в ЕС
|Минфин снизил план для налоговой на 19 млрд ради эффективности - Верланов
|«Нафтогаз» договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа
Это интересно
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
|Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW
|Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited
|Renault откажется от бренда Alpine
|Исследователи обнаружили новый тип атак на процессоры Intel и AMD
|Корабль компании SpаceX «Драгон» успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию