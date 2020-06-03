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Кабмин ввел принцип экстерриториальности при регистрации земельных участков
17:23 03.06.2020 |
Сегодня, 3 июня, Кабинет министров принял постановление, которое вводит принцип экстерриториальности в государственной регистрации земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
"Отныне решение о регистрации земельного участка может быть принято любым государственным кадастровым регистратором, выбранным по принципу случайности системой Государственного земельного кадастра", - уточняют в Минэкономики.
Старт пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальности планируется с 10 июня, продлится проект два года.
Как отмечают в Минэкономики, регистрация земельного участка сократится с 14 до 7 рабочих дней.
Постановление также приводит в соответствие с требованиями законодательства возможность делать заказ на регистрацию, проводить и получать результаты госэкспертизы землеустроительной документации в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг и интегрированные с ним информационные системы Госгеокадастра.
Кроме того, усовершенствован механизм исправления ошибок в сведениях Государственного земельного кадастра. В частности, сертифицированные инженеры-землеустроители смогут исправлять ошибки в сведениях о расположении земельных участков, которые были сформированы до 1 января 2013 года.
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