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Эксперты прогнозируют, что через пять лет Украина будет собирать 113 миллионов тонн зерна
18:51 21.05.2020 |
По прогнозам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), через 5 лет в Украине будут выращивать около 113 млн тонн зерна.
Об этом сказал президент УЗА Николай Горбачев во время круглого стола, который провело АО "Укрзализныця" для бизнеса, сообщает пресс-служба Ассоциации в Facebook.
"Мы сейчас выращиваем 98 миллионов тонн зерна, а, по нашим прогнозам, через 5 лет это будет уже 113 млн тонн зерна. При этом внутреннее потребление падает, поэтому мы будем больше экспортировать", - заявил Горбачев.
Он подчеркнул, что 70% зерна на экспорт транспортируется по железной дороге. Ожидается, что по результатам 2019/2020 маркетингового года (заканчивается 30 июня) будет экспортировано 60 млн тонн зерна.
В УЗА напомнили, что ранее Горбачев подробно информировал о проблемах и ожиданиях аграриев от Укрзализныци. В частности, по его мнению, железнодорожники должны решить проблему дефицита тяги, благодаря допуску частной тяги к железнодорожной инфраструктуре, уровнять тарифы, отменить институт малодеятельных станций, компенсировав их поддержку за счет отмены налога на землю для перевозчика.
Как сообщал Укринформ, по данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 15 мая Украина в 2019/2020 маркетинговом году (начался 1 июля) экспортировала 52,45 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 18,4% больше, чем на эту дату в предыдущем маркетинговом году.
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