Агрофонд в этом году профинансировал производителей на 233 миллиона

ПАО «Аграрный фонд» закупило 72 тыс. тонн зерновых по программе форвардных закупок, тем самым профинансировало аграрных производителей на 233 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Аграрный фонд».

«На сегодня ПАО «Аграрный фонд» профинансировал агропроизводителей на 233 млн грн, закупив 72 тыс. тонн зерновых. Да, это мало, по сравнению с предыдущими годами, но форвардная программа еще не завершилась и контракты будут заключаться до тех пор, пока будут поступать заявки от аграриев. Наша миссия остается неизменной - максимально поддерживать и способствовать развитию малых и средних агропроизводителей», - заявил и.о. председателя правления ПАО «Аграрный фонд» Богдан Банчук.

Как отмечается, в соответствии с условиями форвардной программы 2020, финансирование предоставляется минеральными удобрениями и денежными средствами. Денежные средства в структуре финансирования могут составлять до 50% от суммы контракта. Залог - зерно урожая 2020 года.

Отмечается, что минимальные партии закупок будут следующими: пшеница - 100 тонн, кукуруза - 100 тонн, ячмень - 100 тонн, рожь - 50 тонн.

Сообщается, что закупочные цены, исходя из которых будет осуществляться предоплата по договорам, для зерна составляют: пшеницы 2 класса - 4 200 грн за тонну, пшеницы 3 класса - 4 000 грн за тонну, кукурузы 3 класса -3 300 грн за тонну, ржи 3 класса - 4 000 грн за тонну, ячменя 3 класса - 3300 грн за тонну.

Размер предварительной оплаты устанавливается решением Комиссии по рискам ПАО «Аграрный фонд» в соответствии с системой оценки клиентов, и будет составлять от 70 до 100% от общей стоимости поставки по договору.

Как сообщал Укринформ, правительство 13 мая 2020 года уволило Ивана Барышева с должности и.о. председателя правлінння ПАО «Аграрный фонд» и назначило на должность и.о. председателя правлінння ПАО «Аграрный фонд» Богдана Банчука.