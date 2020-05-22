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Агрофонд в этом году профинансировал производителей на 233 миллиона
16:00 21.05.2020 |
ПАО «Аграрный фонд» закупило 72 тыс. тонн зерновых по программе форвардных закупок, тем самым профинансировало аграрных производителей на 233 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Аграрный фонд».
«На сегодня ПАО «Аграрный фонд» профинансировал агропроизводителей на 233 млн грн, закупив 72 тыс. тонн зерновых. Да, это мало, по сравнению с предыдущими годами, но форвардная программа еще не завершилась и контракты будут заключаться до тех пор, пока будут поступать заявки от аграриев. Наша миссия остается неизменной - максимально поддерживать и способствовать развитию малых и средних агропроизводителей», - заявил и.о. председателя правления ПАО «Аграрный фонд» Богдан Банчук.
Как отмечается, в соответствии с условиями форвардной программы 2020, финансирование предоставляется минеральными удобрениями и денежными средствами. Денежные средства в структуре финансирования могут составлять до 50% от суммы контракта. Залог - зерно урожая 2020 года.
Отмечается, что минимальные партии закупок будут следующими: пшеница - 100 тонн, кукуруза - 100 тонн, ячмень - 100 тонн, рожь - 50 тонн.
Сообщается, что закупочные цены, исходя из которых будет осуществляться предоплата по договорам, для зерна составляют: пшеницы 2 класса - 4 200 грн за тонну, пшеницы 3 класса - 4 000 грн за тонну, кукурузы 3 класса -3 300 грн за тонну, ржи 3 класса - 4 000 грн за тонну, ячменя 3 класса - 3300 грн за тонну.
Размер предварительной оплаты устанавливается решением Комиссии по рискам ПАО «Аграрный фонд» в соответствии с системой оценки клиентов, и будет составлять от 70 до 100% от общей стоимости поставки по договору.
Как сообщал Укринформ, правительство 13 мая 2020 года уволило Ивана Барышева с должности и.о. председателя правлінння ПАО «Аграрный фонд» и назначило на должность и.о. председателя правлінння ПАО «Аграрный фонд» Богдана Банчука.
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