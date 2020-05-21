Рада «завернула» законопроект по приватизации земель сельхозпредприятий

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)".

Решение поддержали 315 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Целью и основной задачей проекта закона является оптимизация процедуры приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий", - говорится в пояснительной записке.

Проектом закона №3012-1 предлагается установить порядок приватизации земель государственных или коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций.

Проектом предусмотрено установление правила, по которому приватизация земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий.

Предлагается установить, что при приватизации земель предприятий осуществляется следующее распределение их сельскохозяйственных угодий:

- до 40% земель распределяется между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы (при этом площадь земель, которая передается в собственность одного работника предприятия или пенсионера из числа бывших работников предприятий определяется в размере среднего размера земельной доли (пая) по району, а для работников учреждений социальной сферы не может превышать 2 га);

- до 20% земель передаются в собственность участникам боевых действий для ведения личного селянского хозяйства (при этом площадь земель, которая передается в собственность одного лица не может превышать 2 га);

- не менее 40% продаются на земельных торгах, а на период действия моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения - проводятся аукционы по приобретению права аренды на эти земли (кроме случаев приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий).

В случае приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий, земли, оставшиеся после распределения между работниками предприятия, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы и участниками боевых действий, вносятся в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества, в которое преобразуется предприятие, а на период действия моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения - передаются ему в аренду на 50 лет.

Законопроект предусматривает, что несельскохозяйственные угодья и земли несельскохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании предприятия при его ликвидации передаются в коммунальную собственность территориальных громад по месту их расположения.