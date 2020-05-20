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Рада отправила на доработку законопроект об аграрных расписках
15:55 19.05.2020 |
Верховная Рада отказалась принять в первом чтении и отправила на доработку законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2805 в первом чтении проголосовало 212 народных депутатов, после чего парламентарии 246 голосами отправили документ на доработку.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что его целью является "совершенствование законодательства об аграрных расписках, что позволит повысить простоту в обращении, эффективность, надежность аграрных расписок, а также расширить сферу их использования. Это в свою очередь будет способствовать улучшению доступа агропроизводителей к производственным ресурсам и финансирования".
"Законопроект модернизирует инструмент, улучшает его доступность для агропроизводителей, упрощает порядок совершения сделок с аграрными расписками и предусматривает надежную систему защиты прав кредиторов", - отмечают авторы законопроекта.
В частности, предлагается новое определение аграрных расписок как долговых неэмиссионных ценных бумаг в форме электронного документа, расширяется перечень субъектов, которые могут выдавать аграрные расписки, обновляются обязательные реквизиты аграрных расписок.
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, законопроектом предлагается определить кредитора как владельца аграрной расписки. При этом не установлено в части владения такими расписками в отношении офшорных компаний, с непрозрачной структурой собственности, с регистрацией собственника в стране-агрессоре или его включения в санкционные списки.
Кроме того, законопроектом предложено предоставить возможность кредитору в случае выявления в ходе мониторинга нарушений должником технологических процессов выращивания продукции, которая является предметом залога по аграрной расписке, самостоятельно или с привлечением третьих лиц дорастить будущий урожай или завершить производство продуктов животного происхождения. При этом не предусмотрено право должника знать о таком намерении кредитора, что может негативно отразится на его правах.
Как сообщалось, по данным Минэкономики, украинским аграриям в 2019 году выданы аграрные расписки на общую сумму 11,8 млрд грн.
Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется IFC, членом группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией. Практическое применение аграрных расписок началось в 2014 году в Полтавской области. Вскоре к использованию этого инструмента финансирования подключились и другие области страны.
Аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.
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