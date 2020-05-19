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Аграрии завершили весенне-полевые работы на более 90% площадей - Минэкономики
07:59 19.05.2020 |
Аграрии Украины посеяли яровые зерновые, зернобобовые и технические культуры на 14,1 млн га, или 91% прогнозируемых площадей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
«В период 07-14.05 аграрии посеяли 827 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. По состоянию на 14 мая полевые работы проведены на 14,1 млн га, что составляет 91% от прогнозируемых 15,5 млн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время практически завершен сев всех яровых, кроме сои (посеяно 1,1 млн га, или 80% от прогноза в 1,4 млн га) и гречихи (21 тыс. га, или 28% с прогнозируемых 75 тыс. га).
По обновленному прогнозу Минэкономики, согласно данным регионов, посевная площадь основных культур в этом году увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом - до 15,5 млн га. В структуре посевов яровой группы, по прогнозам, возрастет доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится - ячменя, сои и сахарной свеклы.
Как сообщал Укринформ, по данным Минэкономики, в Украине 7 мая завершили сев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сахарной свеклы.
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