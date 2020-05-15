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Украина увеличила экспорт зерна более чем на 18%
15:55 15.05.2020 |
Украина в 2019-2020 маркетинговом году (МГ; начался 1 июля 2019 года) экспортировала 52,45 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 18,4% больше, чем на эту дату в предыдущем МГ.
Об этом на основании данных Государственной таможенной службы сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.
С начала 2019/2020 МГ по 15 мая 2020 года Украина экспортировала 52,45 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе было экспортировано 19,68 млн тонн пшеницы (на 34,68% больше), 4,78 млн тонн ячменя (на 40,18% больше), 27,3 млн тонн кукурузы (на 8,01% больше).
Экспорт муки за указанный период увеличился на 19,7%, чем в прошлом году - до 306,3 тыс. тонн.
Как сообщал Укринформ, темпы экспорта пшеницы в мае 2020 года замедлились (среднесуточное отгрузки на экспорт в марте составил 44 тыс. тонн, за апрель - 14 тыс. тонн). Этому способствовало то, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало с участниками зернового рынка меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортированным до 30 июня 2020 года, на уровне 20,2 млн тонн.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует на текущий год урожай в объеме 65-68 млн тонн зерна, что сохранит Украине статус страны-экспортера.
Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время брифинга в Киеве.
«На текущий год мы прогнозируем несколько сценариев. Наиболее реалистичный по сбору урожая предусматривает 65-68 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году, но все равно существенные объемы, которые позволят нам обеспечить продовольственную безопасность в Украине, а также сохранить статус великой экспортной страны», - сказал Петрашко.
Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало, что украинские аграрии в 2020 году соберут 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19.
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