Украина в мировом рейтинге экспортеров агропродукции удержала высокие позиции

Украина заняла ведущие места в мировом рейтинге 2019 года экспортеров агропродовольственных товаров, в частности сохранила за собой первое место по объемам экспорта подсолнечного масла.

Об этом проинформировал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Богдан Духницкий, сообщает пресс-служба ИАЭ.

«Украина в 2019 году продолжила занимать главные места в мировом рейтинге экспортеров отдельных агропродовольственных товаров. Согласно оперативным данным Государственной службы статистики Украины и Международного торгового центра (ITC), Украина традиционно сохранила за собой первое место по объемам экспорта подсолнечного масла. С 2006 года, когда наша страна впервые возглавила рейтинг экспортеров этого вида продукции, продав на рынки стран мира 1629 тыс. тонн масла, она нарастила объемы экспорта в 3,7 раза. В прошлом году зарубежные поставки подсолнечного масла отечественного производства составляли 6107 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Украина также стала второй среди стран - экспортеров ячменя, рапса, свежего гороха, проса, жмыха и шрота, усилив свои позиции по большинству из этих видов продукции. Если в 2018 году с объемами поставок в 4471 тыс. тонн Украина заняла третье - после Индонезии и Канады - место среди экспортеров жмыха и шрота (преимущественно подсолнечника), то в прошлом году увеличила объемы их поставок почти на 11 % - до 4957 тыс. тонн, обеспечив себе вторую позицию в рейтинге и уступив лишь Индонезии.